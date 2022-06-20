Чиновники могут спать спокойно. НАПК не проводит проверки деклараций во время войны — Finance.ua

Чиновники могут спать спокойно. НАПК не проводит проверки деклараций во время войны

Сегодня 17:33 — Казна и Политика

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции во время войны не проводит проверки деклараций чиновников.

Об этом говорится в ответе НАПК на запрос Українських Новин.

«В соответствии с подпунктом 4 п. 1 Закона Украины „О защите интересов субъектов представления отчетности и других документов в период действия военного положения или состояния войны“, принятого Верховной Радой от 03.03.2022, в период действия военного положения или состояния войны какие-либо проверки своевременности и полноты представления каких-либо отчетов или документов отчетного характера уполномоченными органами не осуществляются», — говорится в ответе.

В том числе, по данным НАПК, не проводятся полные проверки деклараций.

НАПК пока не собирается открывать реестр электронных деклараций чиновников.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции возобновило временно прекращенную функцию, позволяющую гражданам, а также представителям юридических лиц, в онлайн режиме получать справки из Единого государственного реестра лиц, которые совершили коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

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