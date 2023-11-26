Chevrolet представила золотой автомобиль — Finance.ua

Chevrolet представила золотой автомобиль Сегодня 22:57 — Фондовый рынок

Chevrolet представила золотой автомобиль

23 ноября 1954 года американская корпорация General Motors выпустила 50-миллионный автомобиль — Chevrolet Bel Air Sport Coupe 2-door. Он был позолочен как снаружи, так и внутри. 600 автомобильных частей покрыли 24-каратным золотом, а на дверях разместили золотой медальон, созданный по случаю выпуска юбилейного автомобиля.

Chevrolet Bel Air оснащен двигателем V8 объемом 4,3 л. Юбилейный выпуск General Motors стал общенациональным праздником. В этот день компания открыла 114 фабрик и 11 центров по всей стране. Их посетили более 1 млн человек. Каждый получил сувенирную золотую монету или медальон «Карнавал» и буклет на 40 с.

Кертис Харлоу, президент General Motors, сказал, что 50-миллионный автомобиль — огромный прорыв в автомобильном мире.

Chevrolet Bel Air — американский полноразмерный автомобиль, который выпускал подразделение Chevrolet корпорации General Motors с 1949-го по 1975 год. Его назвали в честь престижного района американского города Лос-Анджелеса штата Калифорнии.

С 1950 по 1952 годы именем Bel Air обозначали хардтоп модели Chevrolet Styleline Deluxe. До 1959-го Bel Air был самой дорогой и лучше укомплектованной моделью Chevrolet. В 1958 году компания выпустила новую модель автомобиля — Chevrolet Bel Air Impala. В 1965 году появилась Chevrolet Impala Caprice. Она стала моделью самого высокого ценового диапазона, а Bel Air стал автомобилем среднего класса. Ниже его была только модель Chevrolet Biscayne, которую использовали для работы в службе такси.

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