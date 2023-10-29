Chevrolet Bolt следующего поколения получит новую батарею — Finance.ua

Chevrolet Bolt следующего поколения получит новую батарею Сегодня 22:40 — Фондовый рынок

Chevrolet Bolt следующего поколения получит новую батарею

Руководитель GM Мэри Барра подтвердила, что электромобиль Chevrolet Bolt получит аккумуляторную батарею нового поколения с большей емкостью и более мощной зарядкой.

Отчет General Motors о финансовых результатах за третий квартал 2023 г. принес плохие новости для поклонников электромобилей , в частности, задержки начала выпуска нескольких электромобилей, замедление их производства и сокращение затрат на электромобили.

Но были также хорошие новости о следующем поколении Chevrolet Bolt EV, появление которого компания впервые подтвердила в июле, заявив, что будет использовать новый аккумулятор и технологию привода Ultium от GM.

«Еще одним ключевым моментом для нас является Chevrolet Bolt EV следующего поколения. Я знаю, что на рынке были некоторые предположения о том, почему мы разрабатываем новый Bolt EV. Наша стратегия состоит в том, чтобы опираться на огромный капитал, который есть у нашего бренда, и делать это как можно эффективнее», — сказал генеральный директор GM Мэри Барра.

Она также отметила, что GM отказался от прежнего плана потратить 5 миллиардов долларов на несколько новых бюджетных электромобилей и планирует использовать в своих новинках новейшие технические решения.

Барра также сообщила, что следующее поколение Bolt EV будет иметь литий-железо-фосфатный аккумулятор, но она воздержалась от каких-либо оценок запаса хода.

Autogeek По материалам:

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