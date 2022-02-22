Chevrolet Bolt получит безвоздушные шины — Finance.ua

Chevrolet Bolt получит безвоздушные шины

Компания Michelin планирует выпустить так называемые безвоздушные шины. Первым такие инновационные шины получит в 2025 году Chevrolet Bolt нового поколения. Об этом в своем интервью рассказал глава Michelin North America Алекс Гарсин.

Новая технология называется Unique Puncture-proof Tire System (Uptis). Ее представили впервые в 2019 году. Но только теперь она, похоже, начинает внедряться в жизнь.

Как ранее объяснял директор по техническим и научным коммуникациям Michelin Сирил Роже, Uptis состоит из ремней и спиц. Спицы сделаны из тонких и прочных стеклопластиков, чтобы выдерживать вес автомобиля. Чтобы защитить свое изобретение, Michelin подала 50 патентов на свои разработки.

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