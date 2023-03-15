Четыре украинских города привлекут 34,5 млн евро гранта на строительство жилья для ВПЛ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Четыре украинских города привлекут 34,5 млн евро гранта на строительство жилья для ВПЛ

Недвижимость
81
Четыре украинских города привлекут 34,5 млн евро гранта на строительство жилья для ВПЛ
Четыре украинских города привлекут 34,5 млн евро гранта на строительство жилья для ВПЛ
Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий и Нововолынск привлекут 34,5 млн евро гранта от Северной экологической финансовой корпорации (NEFCO) на строительство жилья для внутренне перемещенных лиц.
Об этом говорится на сайте NEFCO.
Запланированные инвестиции и выделенные суммы:
  • в Ивано-Франковске и Тернополе — по 9,5 млн евро,
  • в Хмельницком — 8,4 млн евро,
  • в Нововолынске — 7,1 млн евро.
Каким будет жилье? Согласно проекту, предусмотрено строительство жилья с полностью оборудованными и меблированными квартирами, с полезной площадью в пределах от 5000 до 7000 кв. м в трех-, пятиэтажных постройках.
Проведение тендеров по каждому городу планируется с начала апреля 2023 года. Заинтересованных в участии в тендерах подрядчиков приглашают выразить свой интерес не позднее 31 марта 2023 года.
По материалам:
Mind
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.