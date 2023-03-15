Четыре украинских города привлекут 34,5 млн евро гранта на строительство жилья для ВПЛ — Finance.ua

Четыре украинских города привлекут 34,5 млн евро гранта на строительство жилья для ВПЛ
Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий и Нововолынск привлекут 34,5 млн евро гранта от Северной экологической финансовой корпорации (NEFCO) на строительство жилья для внутренне перемещенных лиц.
Об этом говорится на сайте NEFCO.
Запланированные инвестиции и выделенные суммы:
- в Ивано-Франковске и Тернополе — по 9,5 млн евро,
- в Хмельницком — 8,4 млн евро,
- в Нововолынске — 7,1 млн евро.
Каким будет жилье? Согласно проекту, предусмотрено строительство жилья с полностью оборудованными и меблированными квартирами, с полезной площадью в пределах от 5000 до 7000 кв. м в трех-, пятиэтажных постройках.
Проведение тендеров по каждому городу планируется с начала апреля 2023 года. Заинтересованных в участии в тендерах подрядчиков приглашают выразить свой интерес не позднее 31 марта 2023 года.
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