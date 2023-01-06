Четыре причины уйти с собеседования еще до его окончания — Finance.ua

Четыре причины уйти с собеседования еще до его окончания Сегодня 14:10 — Личные финансы

Четыре причины уйти с собеседования еще до его окончания

Отправляясь на собеседование, эксперты советуют не терять бдительности и быть очень внимательными. Тогда вы сможете многое узнать о компании и ее деятельности.

Work.ua рассказывает , что вас должно насторожить во время общения с потенциальным работодателем, после чего вы можете сразу покинуть собеседование и не тратить на него свое время.

Подозрительное расположение офиса

Как пишут эксперты, если офис компании находится в подъезде жилого дома, нет никаких опознавательных знаков, а дверь вам открыли после пятого звонка — это тревожный сигнал. Как и отсутствие сайта компании, где указано местоположение.

Хотя в последнее время некоторые стартапы так и делают — снимают большие апартаменты и работают «как дома», но все же стоит внимательно осмотреться. В каком районе находится офис-квартира? Как выглядит подъезд? Слышали ли вы вообще хоть что-нибудь о компании?

В общем, если предприятие заявляет о себе как о крупном и известном бренде, но его офис находится в подвальном помещении без ремонта, будьте настороже.

Недружественный рекрутер

Если на собеседовании, независимо от должности, на которую вы претендуете, к вам относятся без уважения, спрашивают о слишком личном да еще и грубым тоном, вы вполне можете завершить собеседование. Но имейте в виду, это может быть «стрессовое собеседование». Перед встречей с потенциальным работодателем внимательно ознакомьтесь с вакансией и, если там есть упор на стрессоустойчивость кандидата, а вы очень хотели попасть именно в эту компанию, идите до конца.

Возможно, в конце такого разговора вам откроют все карты и похвалят за выдержку. Если это просто такая манера общения, представьте, что будет, когда вы выйдете на работу. Представили? Бегите!

Никакой конкретики

Если рекрутер не может дать конкретные ответы на ваши вопросы о зарплате или работе в компании в целом, это должно вызвать подозрения. Также будьте внимательны, когда вам обещают очень много, но не говорят, что именно вам придется делать.

Задавайте больше уточняющих вопросов, например, как работают другие сотрудники, как рассчитывается зарплата, какой график и обязанности вы должны взять на себя. Если не услышите прямого ответа, вероятно, это мошенническая организация или убыточное предприятие, где вам вряд ли удастся что-то заработать и построить карьеру.

Сбор средств

Очень плохо, когда вам предлагают внести денежный вклад. Аргументация может быть разной: сначала вам нужно купить партию товара, чтобы потом его продать и заработать в разы больше; вы должны заплатить за вступительную лекцию и стажировку... Словом, каким бы ни был повод, ничего не нужно никому платить. Просто покиньте такое собеседование. Скорее всего, вы имеете дело с работодателем, который зарабатывает на кандидатах, а потом исчезает или вы не получите того, чего вам наобещали.

Прежде чем отправляться на собеседование, постарайтесь узнать больше о компании: чем она занимается, как давно на рынке (как минимум просмотрите страницу компании на сайтах поиска работы и собственно сайт предприятия), какие отзывы о работодателе есть в сети. Не стоит отзываться на вакансии-обманки и отвечать на предложения, если они вызывают у вас подозрение.

Вы обязательно найдете достойную работу своей мечты, если не будете бросать поиски из-за недобросовестных псевдоработодателей.

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