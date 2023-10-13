Четыре нидерландских компании должны оплатить €160 тысяч штрафа за строительство Крымского моста — Finance.ua

Четыре нидерландских компании должны оплатить €160 тысяч штрафа за строительство Крымского моста Сегодня 17:20 — Фондовый рынок

Четыре нидерландских компании должны оплатить €160 тысяч штрафа за строительство Крымского моста

Четыре нидерландских компании по решению прокуратуры должны заплатить штраф на общую сумму €160 тысяч за содействие в строительстве моста из россии в оккупированный Крым через Керченский пролив. Кроме того, восемь человек получили общественные работы от 20 до 60 часов.

Об этом сообщает прокуратура Нидерландов.

«Восемь человек будут выполнять общественные работы от 20 до 60 часов. Компании должны уплатить штрафы на общую сумму 160 тыс. евро. При определении размера штрафа прокуратура учитывала максимальный размер штрафа за соответствующий период, количество уголовных правонарушений, годы с момента совершения правонарушений, тяжесть правонарушений и период совершения правонарушений. Допустив нарушение санкций, одна компания извлекла выгоду от поставки запрещенных товаров и услуг. Эту незаконно полученную выгоду в размере 71 330 евро изъяла прокуратура», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что в последние годы нидерландская прокуратура проводила расследование в отношении строительных компаний, участвовавших в строительстве так называемого Крымского моста в период с 2014-го по 2017 год. Это расследование завершено.

Уголовные дела против четырех компаний и восьми человек закрыты во внесудебном порядке. Прокуратура обвиняет эти компании и лиц в умышленной продаже деталей и технической помощи для строительства моста.

Напомним, семь компаний из Нидерландов попали под следствие из-за содействия российской федерации в строительстве Керченского моста. Их подозревали в нарушении санкций Евросоюза в отношении россии путем содействия строительству моста из рф в аннексированный украинский Крым. По данным прокуратуры, эти компании предоставили специальное оборудование для забивания свай Керченского моста.

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Укрінформ По материалам:

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