Четверть американцев намерены пересесть на электромобили — Finance.ua

Четверть американцев намерены пересесть на электромобили Сегодня 04:24 — Технологии&Авто

Четверть американцев намерены пересесть на электромобили

Около 25% опрошенных граждан США заявили, что следующее купленное ими авто будет электромобиль, поскольку цены на бензин взлетели до рекордного уровня.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные национального опроса, проведенного Американской автомобильной ассоциацией.

Среди американцев от 25 до 35 лет показатель выше — 30% опрошенных в этой возрастной категории намерены пересесть на электромобили.

Из всех опрошенных, кто намерен купить электрокар, 77% заявили, что интерес был вызван желанием сэкономить на расходах на горючее. В последний раз, когда организация оценивала интерес американцев к электромобилям в 2019 году, только 16% респондентов заявили, что они, вероятно, купят их.

Цены на бензин в США достигли рекордных 5,02 доллара за галлон (3,7854 литра) в июне и с тех пор установились в среднем на уровне 4,66 доллара, что на 1,51 доллара за галлон больше, чем год назад.

Отметим, что в Украине Кабинет министров публично попросил граждан переходить на использование электротранспорта, в частности электроавтомобилей из-за топливного кризиса, созданного военными действиями со стороны россии.

Глава правительства Шмыгаль отметил, что инициированный им законопроект о растаможке автомобилей через «Дію» предусматривает оставление «совершенно без налогообложения, без пошлины, без НДС» ввоза электроавтомобилей.

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.