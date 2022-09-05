Chery представила обновленный кроссовер Tiggo 8 (фото) — Finance.ua

Chery представила обновленный кроссовер Tiggo 8 (фото) Сегодня 02:43 — Технологии&Авто

В Поднебесной стартовал прием заказов на Chery Tiggo 8 2023 модельного года. Кроссовер получил доработанный интерьер со сдвоенным дисплеем и модернизированную роботизированную трансмиссию.

Судя по изображениям, обновленной версии изменили узор решеток радиатора, а над четырехсекционными дневными ходовыми огнями появилась отдельная противотуманная оптика. Вероятно, изменений в задней части кузова нет.

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Передняя панель в интерьере — это некий микс из частей других моделей. Двойной экран заимствован у полноприводного Tiggo 8 Pro Max. Блок климат-контроля с регулированием остался прежним. Накладка центрального тоннеля та же, что и на полноприводном Tiggo 7 Pro.

Движущей силой авто по-прежнему является полуторалитровый турбированный двигатель SQRE4T15C мощностью 156 л.с. и 230 Нм. Он может сочетаться как с 6-скоростной МКПП, так и уже упомянутым 6-диапазонным «роботом» с двумя сцеплениями «мокрого» типа.

Напомним, кроссоверы марки Chery пользуются спросом на украинском рынке. В последнее время лучше всего продаются кроссоверы Tiggo 4.

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