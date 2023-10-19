Chery представила новый гибридный кроссовер мощностью около 500 л.с. — Finance.ua

Chery представила новый гибридный кроссовер мощностью около 500 л.с.
Китайская компания Chery в рамках мероприятия Chery Technology Day 2023 представила новый кроссовер под названием Fengyun T9. Новинка представляет собой гибридную модификацию модели Tiggo 9.
Длина авто составляет 4820 мм, ширина — 1930 мм, а высота — 1710 мм. Размер колесной базы равен 2820 мм. Новинка получила закрытую панель на месте решетки радиатора, рельефный капот, узкие светодиодные фары, потайные дверные ручки и панорамную крышу.
В салоне автомобиля количество физических кнопок сведено к минимуму. Кроссовер может похвастаться объединенными в один блок цифровой приборной панелью и сенсорным экраном мультимедийной системы, а также сразу 27 воздуховодами климатической системы.
В движение Fengyun T9 приводит гибридная силовая установка, в состав которой входят 1,5-литровый турбодвигатель, электромоторы и трехступенчатая трансмиссия. Привод передний или полный. В первом случае мощность достигает 224 лошадиные силы. Мощность полноприводной версии — 462 л.с.
Напомним, автомобили марки Chery пользуются спросом среди украинцев. В нашей стране китайская марка представлена только кроссоверами.
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