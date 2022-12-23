«Черновцыводоканал» получит 16,4 миллиона евро на модернизацию от KfW — Finance.ua

«Черновцыводоканал» получит 16,4 миллиона евро на модернизацию от KfW Сегодня 16:45 — Фондовый рынок

Коммунальное предприятие «Черновцыводоканал» получит грант в 16,4 миллиона евро от Кредитного учреждения для восстановления (KfW) на модернизацию.

Отмечается, что Кабинет Министров принял проект распоряжения о подписании Грантового и Проектного соглашения между Кабинетом Министров Украины, Кредитным учреждением для восстановления (KfW) и КП «Черновцыводоканал».

Средства будут направлены на реконструкцию магистральных водопроводных сетей, насосных станций и очистных сооружений, закупку и монтаж оборудования:

смарт-счетчиков;

ремонтных и измерительных устройств;

оборудования для химической лаборатории;

специального и технологического транспорта;

инструменты и т.д.

Економічна Правда По материалам:

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