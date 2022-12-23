«Черновцыводоканал» получит 16,4 миллиона евро на модернизацию от KfW — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Черновцыводоканал» получит 16,4 миллиона евро на модернизацию от KfW

Фондовый рынок
15
Коммунальное предприятие «Черновцыводоканал» получит грант в 16,4 миллиона евро от Кредитного учреждения для восстановления (KfW) на модернизацию.
Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона.
Отмечается, что Кабинет Министров принял проект распоряжения о подписании Грантового и Проектного соглашения между Кабинетом Министров Украины, Кредитным учреждением для восстановления (KfW) и КП «Черновцыводоканал».
Средства будут направлены на реконструкцию магистральных водопроводных сетей, насосных станций и очистных сооружений, закупку и монтаж оборудования:
  • смарт-счетчиков;
  • ремонтных и измерительных устройств;
  • оборудования для химической лаборатории;
  • специального и технологического транспорта;
  • инструменты и т.д.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.