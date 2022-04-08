Черногория объявила о введении санкций против россии — Finance.ua
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Черногория объявила о введении санкций против россии

Сегодня 17:31Мир
20
Черногория в пятницу ввела санкции против россии из-за военного вторжения в Украину.
Об этом сообщил вице-премьер-министр Дритан Абазович, пишет «Европейская правда».
«Правительство приняло ограничительные меры в ответ на агрессивную войну россии против Украины», — написал Абазович в Twitter, не сообщив детали санкций.
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Черногория является членом НАТО и кандидатом на членство в ЕС, при этом россия является крупным инвестором в стране, и многие богатые россияне имеют там недвижимость или яхты.
В четверг Черногория объявила персонами нон грата четырех сотрудников посольства россии в связи с нарушением дипломатических норм.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Європейська правда
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