Чернобыльской АЭС возобновили лицензии на работу с радиоактивными отходами — Finance.ua

Чернобыльской АЭС возобновили лицензии на работу с радиоактивными отходами Сегодня 20:31 — Фондовый рынок

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины возобновила большинство лицензий на деятельность Чернобыльской АЭС в сфере работы с радиоактивными отходами.

Об этом говорится в сообщении ГСП «ЧАЭС».

Там напомнили, что 3 месяца назад, после длительной оккупации ЧАЭС войсками рф, регулятор остановил действие лицензий, чем фактически парализовал работу ЧАЭС в сфере снятия с эксплуатации энергоблоков № 1, 2 и 3, деятельности на объектах обращения с радиоактивными отходами и отдельных видов деятельности в области использования ядерной энергии.

"В рамках мероприятий по возобновлению действия лицензий ЧАЭС выполнила большой объем работ по подтверждению своей способности соблюдать условия осуществления разрешительной деятельности, а также подтвердила соответствие организационной структуры и наличие квалифицированного персонала, материальных и других ресурсов требованиям, установленным нормами и правилами по ядерной и радиационной безопасности, в объеме, необходимом для его проведения.

Для этого было подготовлено большое количество обосновательных документов и информации, проведено большое количество работ по инвентаризации имущества, проведено радиационное обследование объектов, помещений и территории промплощадки ДСП ЧАЭС. Для выполнения работ по возобновлению действия лицензий были привлечены почти все подразделения предприятия", — говорится в сообщении.

"Действие лицензий было возобновлено после предоставления в ГИЯРУ документов, подтверждающих способность Чернобыльской АЭС соблюдать условия безопасного осуществления разрешительной деятельности после освобождения территории зоны отчуждения от российских захватчиков.

Решение принято с учетом результатов экспертной оценки, проведенной ГИЯРУ с привлечением экспертов ГНТЦ ЯРБ. ГИЯРУ также предложила ЧАЭС выполнить ряд дополнительных мер по усовершенствованию уровня безопасности объектов, согласно рекомендациям экспертной оценки", — заявил начальник отдела лицензирования ЧАЭС Игорь Хомяк.

По состоянию на 15 августа решением ГИЯРУ была возобновлена часть лицензий.

17 августа ГИЯРУ приняло решение о возобновлении действия последней лицензии, а именно — по использованию источников ионизирующего излучения. Теперь ЧАЭС может в полном объеме возобновлять работы в сфере обращения с радиоактивными отходами.

Економічна Правда По материалам:

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