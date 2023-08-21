«Є-чергу» для автобусов расширяют на границу с еще тремя странами — Finance.ua

«Є-чергу» для автобусов расширяют на границу с еще тремя странами
Тестирование услуги «єЧерга» для автобусов будет распространено еще на пять пунктов пропуска — два на границе с Польшей и по одному на границе с Румынией, Молдовой и Венгрией.
Об этом сообщает пресс-служба Минвосстановления.
«Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры увеличивает перечень пунктов пропуска для тестируемой услуги єЧерга для автобусов. Речь идет еще о пяти пунктах пропуска во Львовской, Черновицкой и Закарпатской областях», — говорится в сообщении.
В общей сложности тестирование охватит уже семь пунктов пересечения границы. Кроме пунктов пропуска «Ягодин — Дорогуск» и «Устилуг — Зосин», тестирование будет распространено на следующие пункты пропуска:
- «Краковец — Корчова» (Львовская область) на границе с Польшей;
- «Шегини — Медика» (Львовская область) на границе с Польшей;
- «Порубное — Сирет» (Черновицкая область) на границе с Румынией;
- «Мамалыга — Крива» (Черновицкая область) на границе с Молдовой;
- «Чоп — Захонь» (Закарпатская область) на границе с Венгрией.
Во Львовской и Черновицкой областях тестирование начнется с понедельника, 21 августа, в Закарпатской — со среды, 23 августа.
Напомним, єЧерга заработала для пассажирских автобусов на пункте пропуска Ягодин-Дорогуск. Теперь водителю, чтобы пройти границу, нужно выделить всего 5 минут на регистрацию.
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