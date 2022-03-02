Через Raiffeisen Online можно перечислить средства на счет НБУ для гуманитарной помощи — Finance.ua

Через Raiffeisen Online можно перечислить средства на счет НБУ для гуманитарной помощи
Сегодня 14:31 — Кредит&Депозит
Национальный банк Украины открыл счет для гуманитарной помощи украинцам, пострадавшим от российской агрессии.
Мы хотим также помочь нашей стране в это сложное время, поэтому присоединяемся к сбору средств.
В несколько кликов переводите свои средства с помощью Raiffeisen Online. Для этого:
Зайдите в ваш личный кабинет Raiffeisen Online.
Выберите раздел «Платежи».
Нажмите на кнопку «Гуманитарная помощь украинцам» и сделайте платеж.
Все средства с этого счета в Нацбанке будут перечислены Министерству социальной политики Украины для гуманитарных целей.
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