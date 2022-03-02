Через Raiffeisen Online можно перечислить средства на счет НБУ для гуманитарной помощи — Finance.ua

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Через Raiffeisen Online можно перечислить средства на счет НБУ для гуманитарной помощи

Национальный банк Украины открыл счет для гуманитарной помощи украинцам, пострадавшим от российской агрессии.

Мы хотим также помочь нашей стране в это сложное время, поэтому присоединяемся к сбору средств.

В несколько кликов переводите свои средства с помощью Raiffeisen Online. Для этого:

Зайдите в ваш личный кабинет Raiffeisen Online.

Выберите раздел «Платежи».

Нажмите на кнопку «Гуманитарная помощь украинцам» и сделайте платеж.

Все средства с этого счета в Нацбанке будут перечислены Министерству социальной политики Украины для гуманитарных целей.

Поддержим друг друга!

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