Через Raiffeisen Online можно перечислить средства на счет НБУ для гуманитарной помощи — Finance.ua
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Через Raiffeisen Online можно перечислить средства на счет НБУ для гуманитарной помощи

Сегодня 14:31Кредит&Депозит
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Национальный банк Украины открыл счет для гуманитарной помощи украинцам, пострадавшим от российской агрессии.
Мы хотим также помочь нашей стране в это сложное время, поэтому присоединяемся к сбору средств.
В несколько кликов переводите свои средства с помощью Raiffeisen Online. Для этого:
Зайдите в ваш личный кабинет Raiffeisen Online.
Выберите раздел «Платежи».
Нажмите на кнопку «Гуманитарная помощь украинцам» и сделайте платеж.
Все средства с этого счета в Нацбанке будут перечислены Министерству социальной политики Украины для гуманитарных целей.
Поддержим друг друга!
По материалам: Райффайзен Банк
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