Через платформу United24 за месяц собрали более 1,5 миллиарда на поддержку Украины — Finance.ua

Через платформу United24 за месяц собрали более 1,5 миллиарда на поддержку Украины

Сегодня 17:16 — Казна и Политика

Через платформу United24 за месяц собрали более 1,5 миллиарда на поддержку Украины

В течение первого месяца работы фандрейзинговой платформы United24 по аккумулированию средств на поддержку Украины собрано более 51,3 млн долларов США, или 1,5 млрд гривен.

Об этом сообщается на канале проекта в Телеграм

«Более 50 миллионов долларов в месяц United24! А конкретнее — 51 330 630 долларов или 1 501 672 476 гривен. Спасибо каждому из вас за поддержку», — заявили в команде проекта.

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Отмечается, в частности, что благодаря этим средствам Министерство обороны приобрело для защитников более 35 тыс. шлемов, 30 тыс. бронежилетов и 7 специальных машин.

«Ваши взносы берегут воинов на поле боя! Общая их сумма составила $48 702 830», — пояснили в команде United24.

Кроме того, Министерство здравоохранения доставило 35 ИВЛ на сумму 26,5 млн грн.

По направлению восстановления Украины собрано 290 тыс. 303 дол.

Справка Finanace.ua:

Президент Владимир Зеленский 17 мая подписал указ по инициативе создания национального бренда United24 для объединения усилий международных партнеров по поддержке Украины;

ожидается, что фандрейзинговая платформа United24 станет «единым окном» для пожертвований от благотворительных организаций, международных партнеров и граждан с целью поддержки Украины, в частности по следующим направлениям: помощь Вооруженным силам, гуманитарная, медицинская помощь и помощь детям, восстановление инфраструктуры, цифровое и информационное противодействие вооруженной агрессии.

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