Через платформу United24 за месяц собрали более 1,5 миллиарда на поддержку Украины — Finance.ua

Кроме того, Министерство здравоохранения доставило 35 ИВЛ на сумму 26,5 млн грн.
По направлению восстановления Украины собрано 290 тыс. 303 дол.
Справка Finanace.ua:
Президент Владимир Зеленский 17 мая подписал указ по инициативе создания национального бренда United24 для объединения усилий международных партнеров по поддержке Украины;
ожидается, что фандрейзинговая платформа United24 станет «единым окном» для пожертвований от благотворительных организаций, международных партнеров и граждан с целью поддержки Украины, в частности по следующим направлениям: помощь Вооруженным силам, гуманитарная, медицинская помощь и помощь детям, восстановление инфраструктуры, цифровое и информационное противодействие вооруженной агрессии.