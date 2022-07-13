Через неделю пробки судов для экспорта зерна возле дельты Дуная исчезнут — министерство Сегодня 10:15 — Аграрный рынок

К вечеру вторника уже 16 судов прошли по устью Быстрое для загрузки украинского зерна. При таких темпах ожидается, что пробки в дельте Дуная исчезнут в течение недели.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Еще более 90 судов ожидают на рейде канала Сулина своей очереди, чтобы зайти именно в украинские порты. Итого на рейде румынского канала Сулина находится 135 судов.

Как рассказал заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков, сейчас пропускная способность и организация работы на Сулине позволяют принимать только 4 судна при необходимости не менее 8 судов в сутки. Однако правительство ведет переговоры с румынскими коллегами и представителями Еврокомиссии по поводу увеличения количества прохождений через Сулинский канал.

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«При этих условиях и наличии пути через устье Быстрое мы ожидаем, что в течение недели скопление судов на рейде будет ликвидировано и мы сможем нарастить ежемесячный экспорт зерновых на 500 тыс тонн», — заявил Васьков.

Кроме того, по обращению МИУ Военно-Морские Силы ВС Украины приняли участие в организации обеспечения перевозок гражданскими судами.

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Економічна Правда По материалам:

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