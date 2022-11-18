Через «Дію» украинцы приобрели облигаций на 142 миллиона — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Через «Дію» украинцы приобрели облигаций на 142 миллиона

Фондовый рынок
24
Через «Дію» украинцы приобрели облигаций на 142 миллиона
Через «Дію» украинцы приобрели облигаций на 142 миллиона
Украинцы уже приобрели 142 тысячи военных облигаций через приложение «Дія» на почти 142 млн грн.
Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
«Украинцы уже приобрели 142 тысячи военных облигаций через Дію. Это почти 142 миллиона гривен, работающих на победу Украины. В лидерах — Херсон, Донецк и Мелитополь. Недавно распродали две облигации — Луганск и Крым. Добавили два города — Энергодар и Бердянск», — сказал министр.
Федоров отметил, что держатели облигаций спонсируют победу. При покупке ОВГЗ украинцы не платят комиссию за платеж, налог с полученного дохода и дополнительную комиссию продавцу.

Читайте также: Военные облигации в Дії: сколько можно заработать и как купить

«Именно из бюджета выплачивается заработная плата военным, учителям и медикам. Покупается оружие, техника, медикаменты, каски и броники для ВСУ. Работают предприятия и выплачивают пенсии, социальные выплаты. Для того чтобы мы могли достойно держать оборону, а ВСУ деоккупировать города, экономика должна работать. Средства должны работать», — добавил министр.
Как сообщалось, 3 октября в приложении «Дія» появилась новая услуга — покупка военных облигаций. Это ценные бумаги, выпускаемые государством во время российского вторжения. Стоимость одной ОВГЗ стартует от 900 грн. Они различаются по: датам выплат — сроком до 1,5 года; процентам дохода — от 11% до 16% годовых; названиям в честь временно оккупированных городов и территорий — Херсон, Мелитополь, Мариуполь, Крым.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.