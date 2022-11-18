Через «Дію» украинцы приобрели облигаций на 142 миллиона — Finance.ua

Через «Дію» украинцы приобрели облигаций на 142 миллиона Сегодня 11:28 — Фондовый рынок

Через «Дію» украинцы приобрели облигаций на 142 миллиона

Украинцы уже приобрели 142 тысячи военных облигаций через приложение «Дія» на почти 142 млн грн.

Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Украинцы уже приобрели 142 тысячи военных облигаций через Дію. Это почти 142 миллиона гривен, работающих на победу Украины. В лидерах — Херсон, Донецк и Мелитополь. Недавно распродали две облигации — Луганск и Крым. Добавили два города — Энергодар и Бердянск», — сказал министр.

Федоров отметил, что держатели облигаций спонсируют победу. При покупке ОВГЗ украинцы не платят комиссию за платеж, налог с полученного дохода и дополнительную комиссию продавцу.

«Именно из бюджета выплачивается заработная плата военным, учителям и медикам. Покупается оружие, техника, медикаменты, каски и броники для ВСУ. Работают предприятия и выплачивают пенсии, социальные выплаты. Для того чтобы мы могли достойно держать оборону, а ВСУ деоккупировать города, экономика должна работать. Средства должны работать», — добавил министр.

Как сообщалось, 3 октября в приложении «Дія» появилась новая услуга — покупка военных облигаций. Это ценные бумаги, выпускаемые государством во время российского вторжения. Стоимость одной ОВГЗ стартует от 900 грн. Они различаются по: датам выплат — сроком до 1,5 года; процентам дохода — от 11% до 16% годовых; названиям в честь временно оккупированных городов и территорий — Херсон, Мелитополь, Мариуполь, Крым.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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