Через «Дію» для украинской армии собрали уже более 200 миллионов — Finance.ua

Через «Дію» для украинской армии собрали уже более 200 миллионов

Сегодня 09:36 — Личные финансы

Через «Дію» для украинской армии собрали уже более 200 миллионов

На нужды украинской армии через приложение «Дія» собрано более 200 млн грн.

Об этом вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Телеграме

«Более 200 миллионов гривен на украинскую армию через „Дію“. Такую сумму собрали 200 тысяч украинцев через наше приложение. Спасибо каждому. Поддержка военных сверхважна», — сказано в сообщении.

Как отмечается, все донаты идут в фонд «Вернись живым», за которые украинский военный фонд уже передал:

3680 единиц ночной и дневной оптики (тепловизоры, теплоприцелы, тепловизионные насадки, ПНБ, оптические прицелы, бинокли);

12 206 бронежилетов;

5660 шлемов;

11 905 средств связи и 357 шлюзов к ним;

391 мобильный роутер;

2372 квадрокоптера;

11 шт. военных беспилотных авиационных комплексов;

1365 ноутбуков;

1173 смартфона (для операторов БПЛА);

426 телевизоров и мониторов для мобильных и стационарных пунктов;

697 планшетов для операторов БПЛА и артиллеристов;

1158 единиц другой оргтехники (компьютеры, стационарные телефоны, принтеры, компьютерные мыши, точки доступа и т.п.);

73 автомобиля;

1317 генераторов;

144 источника бесперебойного питания.

Боритесь — поборемся! Слава Украине!

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