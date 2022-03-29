Через «Дію» для украинской армии собрали уже более 200 миллионов — Finance.ua

Через «Дію» для украинской армии собрали уже более 200 миллионов
Сегодня 09:36 — Личные финансы Через «Дію» для украинской армии собрали уже более 200 миллионов
На нужды украинской армии через приложение «Дія» собрано более 200 млн грн.
Об этом вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Телеграме.
«Более 200 миллионов гривен на украинскую армию через „Дію“. Такую сумму собрали 200 тысяч украинцев через наше приложение. Спасибо каждому. Поддержка военных сверхважна», — сказано в сообщении.
Как отмечается, все донаты идут в фонд «Вернись живым», за которые украинский военный фонд уже передал:
- 3680 единиц ночной и дневной оптики (тепловизоры, теплоприцелы, тепловизионные насадки, ПНБ, оптические прицелы, бинокли);
- 12 206 бронежилетов;
- 5660 шлемов;
- 11 905 средств связи и 357 шлюзов к ним;
- 391 мобильный роутер;
- 2372 квадрокоптера;
- 11 шт. военных беспилотных авиационных комплексов;
- 1365 ноутбуков;
- 1173 смартфона (для операторов БПЛА);
- 426 телевизоров и мониторов для мобильных и стационарных пунктов;
- 697 планшетов для операторов БПЛА и артиллеристов;
- 1158 единиц другой оргтехники (компьютеры, стационарные телефоны, принтеры, компьютерные мыши, точки доступа и т.п.);
- 73 автомобиля;
- 1317 генераторов;
- 144 источника бесперебойного питания.
Боритесь — поборемся! Слава Украине!
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