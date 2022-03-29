Через «Дію» для украинской армии собрали уже более 200 миллионов — Finance.ua
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Через «Дію» для украинской армии собрали уже более 200 миллионов

Сегодня 09:36Личные финансы
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Через «Дію» для украинской армии собрали уже более 200 миллионовЧерез «Дію» для украинской армии собрали уже более 200 миллионов
На нужды украинской армии через приложение «Дія» собрано более 200 млн грн.
Об этом вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Телеграме.
«Более 200 миллионов гривен на украинскую армию через „Дію“. Такую сумму собрали 200 тысяч украинцев через наше приложение. Спасибо каждому. Поддержка военных сверхважна», — сказано в сообщении.
Как отмечается, все донаты идут в фонд «Вернись живым», за которые украинский военный фонд уже передал:
  • 3680 единиц ночной и дневной оптики (тепловизоры, теплоприцелы, тепловизионные насадки, ПНБ, оптические прицелы, бинокли);
  • 12 206 бронежилетов;
  • 5660 шлемов;
  • 11 905 средств связи и 357 шлюзов к ним;
  • 391 мобильный роутер;
  • 2372 квадрокоптера;
  • 11 шт. военных беспилотных авиационных комплексов;
  • 1365 ноутбуков;
  • 1173 смартфона (для операторов БПЛА);
  • 426 телевизоров и мониторов для мобильных и стационарных пунктов;
  • 697 планшетов для операторов БПЛА и артиллеристов;
  • 1158 единиц другой оргтехники (компьютеры, стационарные телефоны, принтеры, компьютерные мыши, точки доступа и т.п.);
  • 73 автомобиля;
  • 1317 генераторов;
  • 144 источника бесперебойного питания.

Боритесь — поборемся! Слава Украине!

По материалам: Finance.UA
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