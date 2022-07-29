Через атаки на Discord хакеры похитили NFT токены по меньшей мере на 22 миллиона долларов — Finance.ua

Через атаки на Discord хакеры похитили NFT токены по меньшей мере на 22 миллиона долларов
Согласно недавнему отчету TRM Labs, стало известно, что количество кибератак, направленных на похищение невзаимозаменяемых токенов, увеличилось на 55% в месяц — все благодаря использованию скомпроментированных аккаунтов на Discord.
Как сообщили эксперты, только с мая по июнь поступило более 100 сообщений об атаках на Discord-каналы и было похищено NFT более чем на 22 миллиона долларов.
По словам представителей TRM Labs, хакеры чаще всего нацелены на токены стандарта ERC-721 сети смарт-контрактов Ethereum. Скорее всего, кибератаки осуществляют одни и те же хакеры или их группировки.
«Если вы ищете людей, владеющих NFT, вы идете туда, где они чаще всего „тусуются“, и ищете их слабые места», — подчеркнул руководитель отдела исследований TRM Labs Крис Янчевски.
Представители TRM Labs обратили внимание, что многие атаки связаны с хакером, который атаковал владельцев невзаимозаменяемых токенов Bored Ape Yacht Club в июне. Также недавно служба безопасности BAYC зафиксировала рост киберугроз. Как сообщили представители Yuga Labs в своем Твиттере, скоро может произойти массовая хакерская атака на NFT-сообщество.
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