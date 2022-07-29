Через атаки на Discord хакеры похитили NFT токены по меньшей мере на 22 миллиона долларов — Finance.ua

Через атаки на Discord хакеры похитили NFT токены по меньшей мере на 22 миллиона долларов Сегодня 03:07 — Финтех и Карты

Согласно недавнему отчету TRM Labs, стало известно, что количество кибератак, направленных на похищение невзаимозаменяемых токенов, увеличилось на 55% в месяц — все благодаря использованию скомпроментированных аккаунтов на Discord.

Как сообщили эксперты, только с мая по июнь поступило более 100 сообщений об атаках на Discord-каналы и было похищено NFT более чем на 22 миллиона долларов.

По словам представителей TRM Labs, хакеры чаще всего нацелены на токены стандарта ERC-721 сети смарт-контрактов Ethereum. Скорее всего, кибератаки осуществляют одни и те же хакеры или их группировки.

«Если вы ищете людей, владеющих NFT, вы идете туда, где они чаще всего „тусуются“, и ищете их слабые места», — подчеркнул руководитель отдела исследований TRM Labs Крис Янчевски.

Представители TRM Labs обратили внимание, что многие атаки связаны с хакером, который атаковал владельцев невзаимозаменяемых токенов Bored Ape Yacht Club в июне. Также недавно служба безопасности BAYC зафиксировала рост киберугроз. Как сообщили представители Yuga Labs в своем Твиттере, скоро может произойти массовая хакерская атака на NFT-сообщество.

noworries По материалам:

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