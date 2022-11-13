Чем заменить свечи в доме — Finance.ua

Чем заменить свечи в доме Сегодня 12:12 — Энергетика

Из-за ракетных ударов россии по критической инфраструктуре практически во всех регионах Украины происходят веерные отключения электроэнергии. Впереди тяжелая зима, поэтому украинцам нужно приспосабливаться к жизни без света.

Читайте также В Укрэнерго сообщили, когда графики отключений станут более комфортными

Предлагаем узнать, что использовать, если нет света, как сделать обычную свечу дома, и что можно использовать вместо свечи, чтобы ваши вечера были не такими темными.

Что можно использовать вместо свечи

Предлагаем взять себе на заметку альтернативные варианты для освещения помещений вечером и ночью, если в вашем доме не оказалось свечи:

светодиодная лента — работает от постоянного тока и подключается к источнику тока с постоянным напряжением величиной обычно 12 в, реже 24 В и 5 в, может работать от батареек;

гирлянды на батарейках — может работать до 2-3-х дней; а в среднем от недорогих батареек светодиоды горят 24 часа ярко, затем яркость будет снижаться постепенно;

светодиодные фонари — очень компактны и максимально экономно тратят электроэнергию из аккумулятора или батарейки;



керосиновая лампа — в интернете такие лампы называются «туристические», но для них необходимо запастись и керосином;

генератор — самый простой, который поможет включить пару лампочек, чайник — обойдется в несколько тысяч гривен, но есть и более серьезные варианты.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.