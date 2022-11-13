Чем заменить свечи в доме — Finance.ua

Чем заменить свечи в доме
Из-за ракетных ударов россии по критической инфраструктуре практически во всех регионах Украины происходят веерные отключения электроэнергии. Впереди тяжелая зима, поэтому украинцам нужно приспосабливаться к жизни без света.
Предлагаем узнать, что использовать, если нет света, как сделать обычную свечу дома, и что можно использовать вместо свечи, чтобы ваши вечера были не такими темными.
Что можно использовать вместо свечи
Предлагаем взять себе на заметку альтернативные варианты для освещения помещений вечером и ночью, если в вашем доме не оказалось свечи:
- светодиодная лента — работает от постоянного тока и подключается к источнику тока с постоянным напряжением величиной обычно 12 в, реже 24 В и 5 в, может работать от батареек;
- гирлянды на батарейках — может работать до 2-3-х дней; а в среднем от недорогих батареек светодиоды горят 24 часа ярко, затем яркость будет снижаться постепенно;
- светодиодные фонари — очень компактны и максимально экономно тратят электроэнергию из аккумулятора или батарейки;
- керосиновая лампа — в интернете такие лампы называются «туристические», но для них необходимо запастись и керосином;
- генератор — самый простой, который поможет включить пару лампочек, чайник — обойдется в несколько тысяч гривен, но есть и более серьезные варианты.
Гаджеты, которые помогут работать дома без света
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