Чем скорее — тем больше компенсация: VW предложил своим работникам в рф уволиться — Finance.ua
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Чем скорее — тем больше компенсация: VW предложил своим работникам в рф уволиться

Сегодня 19:36Мир
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Чем скорее — тем больше компенсация: VW предложил своим работникам в рф уволитьсяЧем скорее — тем больше компенсация: VW предложил своим работникам в рф уволиться, www.dw.com
Немецкий автопроизводитель Volkswagen предложил двумстам своим российским сотрудникам с завода в Нижнем Новгороде добровольно расторгнуть трудовые договоры, а взамен получить до шести окладов компенсации.
Как пишет российское издание «Коммерсантъ», компания первой в рф решила попытаться реализовать программу добровольного увольнения на фоне санкций, введенных против страны-агрессора за ее войну в Украине.
Речь идет о работниках контактной сборки Volkswagen/Skoda на базе российской группы «ГАЗ». VW остановил выпуск автомобилей в Нижнем Новгороде еще в марте и считает, что производство вряд ли будет возобновлено с учетом введенных в отношении «ГАЗ» санкций.
Согласно предложенному соглашению, те работники, которые добровольно уволятся до 17 июня, получат до шести окладов; те, кто затянет до 29 числа, — только пять. Вдобавок представители VW в рф сообщили, что, кроме денег, предлагают своим работникам медицинское страхование до конца текущего года и личное ІТ-оборудование в обмен на их увольнение по собственному желанию.
По материалам: The page
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