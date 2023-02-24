Чем дольше продлится война, тем меньше людей вернется из-за границы — эксперт — Finance.ua
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Чем дольше продлится война, тем меньше людей вернется из-за границы — эксперт

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Чем дольше продлится война в Украине, тем меньше людей вернется из-за границы.
Об этом заявила директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птицы НАН Украины Элла Либанова в эфире информационного телемарафона.
«Чем дольше будет продолжаться война, тем больше с одной стороны будут разрушения экономики и инфраструктуры, а с другой — больше адаптируются те женщины и дети, которые уехали за границу, к жизни в тех странах, в которые они уехали», — сообщила она.

Как вернуть

Эксперт рассказала, как вернуть уехавших людей. Один из методов — разработка программ возврата и адаптации граждан.
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«Нужно с этими людьми общаться, чтобы не разорвать связи. Надо очень тщательно после завершения войны работать над созданием рабочих мест и переквалификацией рабочей силы, по размещению населения по территории Украины и помощи в возвращении, потому что это тоже проблема», — добавила Либанова.
Она отметила, что Украина рискует в первую очередь потерей не того количества людей, которые сегодня за границей, а тем, что после войны мужчины также отправятся к своим женщинам и детям за границу.
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По материалам:
УНІАН
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