Чек россии за ущерб энергетической энергоинфраструктуре Украины будет очень большим – глава «Укрэнерго» — Finance.ua
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Чек россии за ущерб энергетической энергоинфраструктуре Украины будет очень большим – глава «Укрэнерго»

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Финальные расчеты ущерба, причиненного россией украинской энергетической инфраструктуре, будут осуществлены после победы над агрессором и полной деоккупации территории, но требования их возмещения будут очень большими, отметил председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.
«Ситуация меняется постоянно. Последний финальный счет этого ущерба будет осуществлен после нашей победы и деоккупации, но может еще не хватить нефтегазовых доходов кое-кому, чтобы рассчитаться с Украиной и, в частности, с „Укрэнерго“ за эти убытки», — сказал он на брифинге в Киеве в среду.
Чек россии мы предъявим очень большой, это я могу гарантировать,
заверил глава «Укрэнерго».

Как сообщалось со ссылкой на министра энергетики Германа Галущенко, во время самого массового обстрела украинской энергоинфраструктуры 11 сентября были обстреляны Змиевская ТЭС, три подстанции высокого напряжения, обесточены 40 подстанций различного напряжения, отключены две воздушные линии 750 кВ, пять воздушных линий 330 кВ.
По его словам, сотни тысяч украинцев оставались без света в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Донецкой областях, но возобновление электроcнабжения началось в кратчайшие сроки.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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