Чехия выпустила коллекционную банкноту «Слава Украине» (фото) — Finance.ua

Чехия выпустила коллекционную банкноту «Слава Украине» (фото)

Сегодня 07:13 — Личные финансы

Чехия выразила поддержку Украине, выпустив коллекционную банкноту под названием Sláva Ukraine (Слава Украине). Все средства, полученные по ее реализации, будут направлены на помощь нашему государству.

Об этом сообщает Prague Morning.

На аверсе банкноты изображен Монумент Независимости, расположенный в самом центре Киева, на реверсе — Софийский собор, над которым развиваются сине-желтые флаги и Украина, выделенная на карте Европы.

Новая банкнота не является платежным средством — вместо номинала там указан 2022 год.

Однако изготовили ее с защитными элементами, содержащими местные кроны. На коллекционных деньгах есть водяной знак и нумерация типографским способом. Тираж банкноты — 20 тыс. штук.

Дизайнер коллекционной купюры — художница из Чехии Ева Гашкова.

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