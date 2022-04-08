Чехия выпустила коллекционную банкноту «Слава Украине» (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Чехия выпустила коллекционную банкноту «Слава Украине» (фото)

Сегодня 07:13Личные финансы
55
Чехия выразила поддержку Украине, выпустив коллекционную банкноту под названием Sláva Ukraine (Слава Украине). Все средства, полученные по ее реализации, будут направлены на помощь нашему государству.
Об этом сообщает Prague Morning.
На аверсе банкноты изображен Монумент Независимости, расположенный в самом центре Киева, на реверсе — Софийский собор, над которым развиваются сине-желтые флаги и Украина, выделенная на карте Европы.
Чехия выпустила коллекционную банкноту «Слава Украине» (фото)
Новая банкнота не является платежным средством — вместо номинала там указан 2022 год.
Однако изготовили ее с защитными элементами, содержащими местные кроны. На коллекционных деньгах есть водяной знак и нумерация типографским способом. Тираж банкноты — 20 тыс. штук.
Дизайнер коллекционной купюры — художница из Чехии Ева Гашкова.
Приобрести купюру можно на сайте за 1500 крон (примерно 1980 гривен). Новинку доставят покупателю в специальной качественной упаковке.
По материалам: Сьогодні
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.