Чехия ужесточит паспортный контроль беженцев — Finance.ua

Чехия ужесточит паспортный контроль беженцев
В Чехии ужесточат паспортный контроль беженцев из-за большого наплыва венгерско-украинских ромов.
Как сообщает издание Euractiv, такое решение приняло Министерство внутренних дел Чешской Республики.
Как отметил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан, в стране наблюдается большой наплыв ромов из Венгрии с двойным венгерско-украинским гражданством.
В Чехию они приезжают для получения финансовой помощи, которую правительство назначило для украинских беженцев.
Речь идет о ежемесячных выплатах в размере 200 евро.
Поэтому уже со следующего понедельника, 16 мая, заявителям, которые ищут временную защиту в Чехии, нужно будет поставить штамп в паспорте, что они пересекли именно украинскую границу, убегая от войны.
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