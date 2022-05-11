Чехия ужесточит паспортный контроль беженцев — Finance.ua

Чехия ужесточит паспортный контроль беженцев

Сегодня 16:30

В Чехии ужесточат паспортный контроль беженцев из-за большого наплыва венгерско-украинских ромов.

Как сообщает издание Euractiv , такое решение приняло Министерство внутренних дел Чешской Республики.

Как отметил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан, в стране наблюдается большой наплыв ромов из Венгрии с двойным венгерско-украинским гражданством.

В Чехию они приезжают для получения финансовой помощи, которую правительство назначило для украинских беженцев.

Речь идет о ежемесячных выплатах в размере 200 евро.

Поэтому уже со следующего понедельника, 16 мая, заявителям, которые ищут временную защиту в Чехии, нужно будет поставить штамп в паспорте, что они пересекли именно украинскую границу, убегая от войны.

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