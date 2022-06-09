Чехия передаст Укравтодору два понтонных моста для ремонта разрушенных дорог — Finance.ua

Чехия передаст Укравтодору два понтонных моста для ремонта разрушенных дорог

Сегодня 11:24 — Казна и Политика

Фото: facebook.com/oleksandr.kubrakov

Ускорить восстановление разрушенной в результате российского вторжения транспортной инфраструктуры помогут два 36-метровых понтонных моста. Украине их передаст Чехия.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

«Каждый день мы работаем над восстановлением транспортного сообщения. Нам уже удалось открыть проезд на 40 временных переправах, а дорожные компании продолжают строить временные объездные пути там, где сообщение невозможно из-за взорванных мостов», — отметил министр.

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Кубраков также подчеркнул, что Укравтодор подписал соглашение с администрацией государственных материальных резервов Чешской Республики о передаче гуманитарной помощи — двух понтонных мостов длиной 36 метров каждый.

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