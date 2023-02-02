Чехия отменяет пограничный контроль со Словакией — Finance.ua
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Чехия отменяет пограничный контроль со Словакией

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Чешская Республика с 6 февраля 2023 года отменит действующий с конца сентября 2022 года внутренний пограничный контроль на границе со Словакией.
Чехия неоднократно продлевала срок действия проверок, изначально введенных на 10 дней в попытке предотвратить использование ее территории нелегальными мигрантами для транзита в Германию. Однако действующие до 5 февраля нормы уже не будут продлеваться, сообщает SchengenVisaInfo.
Тогда Министерство внутренних дел Чехии утверждало, что количество нелегальных мигрантов увеличилось на 1200 процентов с начала января 2022 года по сентябрь и достигло более 11 тысяч, обнаруженных полицией, большинство из которых сирийцы.
Однако теперь министерство утверждает, что их количество значительно сократилось, что позволило властям отменить пограничный контроль и вернуться к нормальной жизни.

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По материалам:
УНІАН
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