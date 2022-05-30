Чехия намерена предоставить Украине до 30 млн долларов военной помощи — Finance.ua
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Чехия намерена предоставить Украине до 30 млн долларов военной помощи

Сегодня 08:35Казна и Политика
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Министерство обороны Чехии в ближайшее время обратится к правительству с требованием предоставить больше средств на военную помощь Украине. Сумма должна составить около 600-700 миллионов чешских крон (до 30 млн долларов. — Ред.).
Об этом заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова.
«Очень важно, чтобы помощь была непрерывной. Чехия — одна из тех стран, которые оказывают помощь уже долгое время. К заседанию правительства я подготовила дополнительные военные материалы на сумму около 600-700 миллионов чешских крон», — заявила она.
С самого начала российского вторжения Чехия была одним из самых больших сторонников Украины. Сегодня Чехия поставила Украине оружие, включая тяжелую технику, такую как танки и вертолеты, и военные материалы на сумму свыше 3,5 млрд чешских крон (около 140 млн евро. — Ред.).
Чернохова напомнила, что Министерство обороны также сотрудничает с посольством Украины в Праге, закупая оружие и военную технику на деньги, перечисляемые на банковский счет посольства. На данный момент посольство получило таким образом около 1,2 млрд чешских крон (около 52 млн долларов. — Ред.).
Напомним, ранее Чернохова заявила, что Чехия намерена поставить Украине советские танки, находящиеся в армии страны. В то же время власти ведут переговоры с Германией о предоставлении Чехии танков Leopard.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: РБК-Україна
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