Чехия намерена предоставить Украине до 30 млн долларов военной помощи — Finance.ua

Чехия намерена предоставить Украине до 30 млн долларов военной помощи

Сегодня 08:35 — Казна и Политика

Министерство обороны Чехии в ближайшее время обратится к правительству с требованием предоставить больше средств на военную помощь Украине. Сумма должна составить около 600-700 миллионов чешских крон (до 30 млн долларов. — Ред.).

Об этом заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова.

«Очень важно, чтобы помощь была непрерывной. Чехия — одна из тех стран, которые оказывают помощь уже долгое время. К заседанию правительства я подготовила дополнительные военные материалы на сумму около 600-700 миллионов чешских крон», — заявила она.

С самого начала российского вторжения Чехия была одним из самых больших сторонников Украины. Сегодня Чехия поставила Украине оружие, включая тяжелую технику, такую как танки и вертолеты, и военные материалы на сумму свыше 3,5 млрд чешских крон (около 140 млн евро. — Ред.).

Чернохова напомнила, что Министерство обороны также сотрудничает с посольством Украины в Праге, закупая оружие и военную технику на деньги, перечисляемые на банковский счет посольства. На данный момент посольство получило таким образом около 1,2 млрд чешских крон (около 52 млн долларов. — Ред.).

Напомним, ранее Чернохова заявила, что Чехия намерена поставить Украине советские танки, находящиеся в армии страны. В то же время власти ведут переговоры с Германией о предоставлении Чехии танков Leopard.

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