Чехия будет судиться с Газпромом за срыв поставок газа — Finance.ua
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Чехия будет судиться с Газпромом за срыв поставок газа

Энергетика
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Чехия будет судиться с Газпромом за срыв поставок газа
Чехия будет судиться с Газпромом за срыв поставок газа
Чешская энергетическая компания ČEZ потребует компенсаций от российского Газпрома за перебои в поставках природного газа в течение 2022 года. С этой целью компания обратилась в международный арбитраж.
Об этом заявил генеральный директор ČEZ Даниэль Бенеш в эфире ČT, сообщает чешское издание Denik.cz.
По словам чиновника, сейчас невозможно вести переговоры с Газпромом по поставкам на 2023 год. Он добавил, что международный арбитраж в этой ситуации — это единственно возможный шаг.
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«В тот момент, когда кто-то не выполняет имеющийся у вас контракт, трудно говорить о чем-то, кроме компенсации убытков», — подчеркнул он.
ČEZ оценила ущерб в размере от нескольких сотен миллионов до миллиарда чешских крон.
Напомним, в Польше намерены забрать у Газпрома долю в участке газопровода в Европу.

Как Европа избавляется от зависимости от российских энергоресурсов

По материалам:
Корреспондент.net
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