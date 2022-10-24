Чехия будет судиться с Газпромом за срыв поставок газа — Finance.ua

Чехия будет судиться с Газпромом за срыв поставок газа Сегодня 19:32 — Энергетика

Чехия будет судиться с Газпромом за срыв поставок газа

Чешская энергетическая компания ČEZ потребует компенсаций от российского Газпрома за перебои в поставках природного газа в течение 2022 года. С этой целью компания обратилась в международный арбитраж.

Об этом заявил генеральный директор ČEZ Даниэль Бенеш в эфире ČT, сообщает чешское издание Denik.cz.

По словам чиновника, сейчас невозможно вести переговоры с Газпромом по поставкам на 2023 год. Он добавил, что международный арбитраж в этой ситуации — это единственно возможный шаг.

«В тот момент, когда кто-то не выполняет имеющийся у вас контракт, трудно говорить о чем-то, кроме компенсации убытков», — подчеркнул он.

ČEZ оценила ущерб в размере от нескольких сотен миллионов до миллиарда чешских крон.

Напомним, в Польше намерены забрать у Газпрома долю в участке газопровода в Европу.

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