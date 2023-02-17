Чего ждать от валютного курса на следующей неделе: мнение эксперта — Finance.ua

Чего ждать от валютного курса на следующей неделе: мнение эксперта Сегодня 13:00 — Валюта

промежутке — 39,5-41 грн/долл. В течение 20-26 февраля на валютном рынке будет наблюдаться достаточно стабильная и прогнозируемая ситуация, а наличный курс доллара будет в уже привычном

Об этом сообщил директор департамента казначейства COMINBANK Герман Марченко в комментарии УНИАН.

«В то же время мы предполагаем, что на рынке вполне возможны ситуативные колебания с сиюминутным ростом или уменьшением курса (т.е. в течение одного банковского дня) на 0,1-0,3 грн за 1 долл., но в пределах указанного коридора», — отметил эксперт.

Он напомнил, что в течение января-февраля на стабильность наличного курса валют влияет ряд факторов, в частности сдержанная инфляция (в январе ее уровень не превысил 0,8%), политика НБУ по удержанию без изменений учетной ставки и официального курса валют, а также баланс между спросом и предложением на наличную валюту за счет введенных «конвертационных» депозитных программ.

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Также на стабильность наличного курса повлияли непрерывная макрофинансовая помощь в размере около 4 млрд дол. от стран-партнеров, экспортные поступления преимущественно от продаж зерновых, а также психологическая устойчивость общества к вызовам войны и героизм ВСУ в борьбе с врагом.

«Таким образом, на следующей неделе ситуация на валютном рынке вряд ли претерпит существенные изменения: наличный курс доллара не опустится ниже 39,5 грн и не „взлетит“ выше 41 грн», — резюмировал Марченко.

УНІАН По материалам:

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