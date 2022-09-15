Чего ждать от доллара в ближайшее время: эксперт поделился прогнозом — Finance.ua

Чего ждать от доллара в ближайшее время: эксперт поделился прогнозом Сегодня 17:03 — Валюта

В ближайшее время курс доллара в Украине будет относительно стабильным, ожидать каких-то новых резких скачков не стоит.

Такой прогноз сделал экономический эксперт Борис Кушнирук, передает 24 канал

По его мнению, при этом может происходить ползучая девальвация национальной наличной валюты. Дополнительное давление на курс гривны будет оказывать разрыв еще между наличным и безналичным курсом, добавил эксперт:

«Когда разница очень существенная, а именно такую ситуацию мы имели в течение нескольких месяцев, а затем НБУ повысил официальный курс доллара до 36,6 гривны, соответственно ситуация немного стабилизировалась. Но сейчас мы видим новую волну разрыва между наличным и безналичным курсом, что соответственно , создает проблемы для того, чтобы удерживать курс», сказал экономический эксперт Борис Кушнирук.

13 сентября Кабинет Министров Украины поддержал проект государственного бюджета на 2023 год. В нем отмечено, что средняя зарплата ориентировочно составит 18,5 тысячи гривен, инфляция может достичь 30%, среднегодовой курс доллара будет колебаться в районе 42 гривен.

УНІАН По материалам:

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