ChatGPT отвечает лучше и больше, если пообещать чаевые — Finance.ua

ChatGPT отвечает лучше и больше, если пообещать чаевые Сегодня 18:30 — Технологии&Авто

ChatGPT отвечает лучше и больше, если пообещать чаевые

Программистка Тея Фогель, «пообщавшись» с ChatGPT, выяснила, что на качество работы ИИ можно повлиять, если предложить небольшое вознаграждение. Об этом она сообщила в соцсети X (Twitter).

Сначала Тея решила пошутить, создав изображение, похожее на скриншот, где в интерфейсе ChatGPT якобы появилась функция «Tip» — чаевые, — в размере 5, 7, 10 долларов США, а также кнопка «Other», нажав на которую можно предложить любую другую сумму.

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На самом деле функции чаевых в чат-боте нет, но пользователям соцсети очень понравилась эта идея, и Тея Фогель решила предложить большой речевой модели от OpenAI вознаграждение за ответ в реальной беседе.

В ходе эксперимента, если нейронная сеть ChatGPT обещала «гонорар», то она давала более развернутые ответы. И чем выше становилась предложенная сумма, тем лучше были ответы. Если ИИ предлагали 20 долларов, то ответ составлял 3223 знака, если не предлагали ничего, то ответ содержал 3024 символа, если упоминали, что чаевых не будет, ответ состоял из 2949 символов. Когда нейросети пообещали заплатить 200 долларов, она выдала ответ в 3360 символов, что на 11% больше базового ответа.

В итоге, Тея Фогель «задолжала» ChatGPT около 3000 долларов США.

Однако стимулировать ИИ давать расширенные ответы можно и другим способом. Достаточно сделать ремарку типа «это важно для моей карьеры», «мне это крайне необходимо для…», и тогда ответы будут объемнее на 10,9% по сравнению со «стандартными». Интересно, что ChatGPT не воспринимает в качестве стимула непомерно высокие суммы, вроде миллиона долларов.

Фокус По материалам:

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