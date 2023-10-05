ChatGPT может увеличить производительность в IT на 30−40% — Finance.ua
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ChatGPT может увеличить производительность в IT на 30−40%

Технологии&Авто
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ChatGPT может увеличить производительность в IT на 30−40%
ChatGPT может увеличить производительность в IT на 30−40%
Использование ChatGPT увеличивает производительность труда основных IT-процедур в среднем на 30−40%.
Такими результатами исследования поделился соучредитель и член совета директоров SoftServe Тарас Кицмей на конференции «Будущее украинского экспорта».
«Одно из исследований наша компания сделала, создав 1,3 тыс. различных кейсов по программированию, тестированию, дизайну и т. д. И каждый раз брали: один разработчик делает старым способом, а другой делает с ChatGPT. Знаете, насколько производительность труда повысилась в среднем? На 30−40%», — сказал Кицмей.
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По его словам, искусственный интеллект (ИИ) на сегодняшний день в IT-отрасли становится инструментом, который позволяет снять с людей загруженность рутинной работой, оставив им high level.
«30−40% - это та движущая сила, которая всех двигает. И мы туда идем. И мы видим там будущее», — подчеркнул совладелец SoftServe.
Он уточнил, что следующий шаг — это уже автоматизировать ChatGPT или другие подобные инструменты.
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SoftServe входит в список крупнейших сервисных ІТ-компаний Украины. Согласно информации на сайте компании, у нее около 13 тыс. работников и 47 офисов в 14 странах мира. Главные офисы компании находятся во Львове и Остине (штат Техас, США). Центры разработки компании расположены во Львове, Киеве, Днепре, Харькове, Ровно, Ивано-Франковске, Черновцах, Ужгороде, Тернополе, Одессе, Виннице и Хмельницком, а также в Польше, Болгарии, Румынии и странах Латинской Америки.
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По материалам:
Інтерфакс-Україна
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