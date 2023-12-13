Часы с поддержкой ChatGPT вышли на глобальный рынок (фото) — Finance.ua

Часы с поддержкой ChatGPT вышли на глобальный рынок (фото) Сегодня 23:18 — Технологии&Авто

Часы с поддержкой ChatGPT вышли на глобальный рынок (фото), Фото: Black Shark

Black Shark — игровой суббренд Xiaomi — выпустил на глобальный рынок новые смартчасы: Black Shark S1 Pro и Black Shark S1 Classic.

Об этом пишет Gizmochina.

Оба устройства имеют круглый 1,43-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 466×466 пикселей, частотой обновления 60 Гц и пиковой яркостью до 600 нит.

Black Shark S1 Classic, Фото: Black Shark

Часы обеспечивают мониторинг сердечного ритма и содержания кислорода в крови, а также предлагают более 100 спортивных режимов. При этом S1 Pro имеет интеграцию с чатом ChatGPT, что позволяет гаджету отвечать на основные вопросы пользователя, которые, вероятно, передаются между часами и смартфоном.

Black Shark S1 Pro, Фото: Black Shark

Также новинки от Black Shark поддерживают совершение и получение вызовов через Bluetooth.

Время работы батареи для S1 Classic составляет до 12 дней, а для S1 Pro — до 15 дней.

Модель S1 Pro оснащена металлическим корпусом с двумя кнопками и вращающейся заводной головкой. В свою очередь у S1 Classic — более минималистичный дизайн — часы получили одну кнопку и заводную головку. И один, и другой гаджеты доступны в черном цвете, а Pro-версия — еще и в синем.

Устройства уже доступны в Европе. Black Shark S1 Classic стоит 67 евро, в то время как S1 Pro обойдется в 77 евро.

Діло По материалам:

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