Часы с поддержкой ChatGPT вышли на глобальный рынок (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Часы с поддержкой ChatGPT вышли на глобальный рынок (фото)

Технологии&Авто
22
Часы с поддержкой ChatGPT вышли на глобальный рынок (фото)
Часы с поддержкой ChatGPT вышли на глобальный рынок (фото), Фото: Black Shark
Black Shark — игровой суббренд Xiaomi — выпустил на глобальный рынок новые смартчасы: Black Shark S1 Pro и Black Shark S1 Classic.
Об этом пишет Gizmochina.
Оба устройства имеют круглый 1,43-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 466×466 пикселей, частотой обновления 60 Гц и пиковой яркостью до 600 нит.
Black Shark S1 Classic
Black Shark S1 Classic, Фото: Black Shark
Часы обеспечивают мониторинг сердечного ритма и содержания кислорода в крови, а также предлагают более 100 спортивных режимов. При этом S1 Pro имеет интеграцию с чатом ChatGPT, что позволяет гаджету отвечать на основные вопросы пользователя, которые, вероятно, передаются между часами и смартфоном.
Black Shark S1 Pro
Black Shark S1 Pro, Фото: Black Shark
Также новинки от Black Shark поддерживают совершение и получение вызовов через Bluetooth.
Время работы батареи для S1 Classic составляет до 12 дней, а для S1 Pro — до 15 дней.
Модель S1 Pro оснащена металлическим корпусом с двумя кнопками и вращающейся заводной головкой. В свою очередь у S1 Classic — более минималистичный дизайн — часы получили одну кнопку и заводную головку. И один, и другой гаджеты доступны в черном цвете, а Pro-версия — еще и в синем.
Устройства уже доступны в Европе. Black Shark S1 Classic стоит 67 евро, в то время как S1 Pro обойдется в 77 евро.
По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.