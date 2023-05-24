Часы последнего китайского императора ушли с молотка за $5,1 миллиона — Finance.ua

Часы последнего китайского императора ушли с молотка за $5,1 миллиона Сегодня 18:00 — Мир

Часы последнего китайского императора ушли с молотка за $5,1 миллиона

Часы Patek Philippe, которые носил последний император китайской династии Цин, продали за 5,1 млн американских долларов во вторник на аукционе в Гонконге.

Об этом сообщает Bloomberg

Пуи, последний император династии Цин, передал часы своему переводчику Георгию Пермякову, который был компаньоном Пуи, когда он был заключен в Советском Союзе между 1945 и 1950 годами. По сей день неизвестно, когда и как сам Пуи получил эти часы, которые были изготовлены в 1937 году.

Изначально Phillips оценивал часы более чем в 3 миллиона долларов, хотя прошлые аукционы предметов с происхождением часто превышали оценки.

Отмечается, что самыми дорогими часами из когда-либо проданных на аукционе стали Patek Philippe «Grandmaster Chime», у которых никогда не было владельца.

В 2019 году они были проданы за 31 миллион долларов США.

Династия Цин — маньчжурская императорская династия, управлявшая Китаем в 1636—1912 после ликвидации династии Мин.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.