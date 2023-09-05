Цены возрастут: 5 категорий продуктов, которые подорожают осенью — Finance.ua

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Цены возрастут: 5 категорий продуктов, которые подорожают осенью

Аграрный рынок
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Цены возрастут: 5 категорий продуктов, которые подорожают осенью
Цены возрастут: 5 категорий продуктов, которые подорожают осенью
Пока одни эксперты уверяют, что причин для паники нет и не стоит скупать продукты, опасаясь подорожания и создавать искусственный ажиотаж, другие прогнозируют рост цен с наступлением холодов. Касаются предположения основных групп товаров, которые есть в холодильнике и на полках почти каждого украинца.
Следует отметить, что на уровень подорожания повлияют спрос, экспорт, а особенно возросшая стоимость топлива и электроэнергии. В цену на осень и зиму эти показатели, как и повышение уровня зарплат и пенсий, будут закладываться, утверждает заместитель председателя Всеукраинского Аграрного Совета Денис Марчук. Он прогнозирует рост цен на овощи в пределах 5−10%.

Какие продукты подорожают осенью:

  • Овощи и фрукты. Эксперты прогнозируют, что резкого подъема ждать не стоит, потому что посадили с запасом. Однако следует заметить, что возрастут расходы на хранение. Существенного подорожания не ожидается, ведь урожай был неплохой.
  • Молоко. На цену на товар также повлияет потребность в хранении сырья и готовых продуктов, которая может осложниться в случае нестабильности энергосистемы.
  • Яйца.
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  • Мясо. Рост цены из-за потребностей в хранении ожидается на уровне 5−15%.
  • Сахар. Рост цены на сахар ожидается по всему миру. Это связано с тем, что Индия запретила экспорт. В Украине также действовал такой запрет с начала лета, чтобы удовлетворить внутренние потребности. Истекает ее срок 15 сентября. К ноябрю, то есть новому урожаю, сахар вырастет в цене на 2—3%, считает исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.
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По материалам:
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