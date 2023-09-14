Цены в Украине на некоторые продукты упали в два раза: что подешевело за последний месяц — Finance.ua

Цены в Украине на некоторые продукты упали в два раза: что подешевело за последний месяц
В августе на продовольственном рынке Украины продолжилась тенденция последних месяцев — удешевление овощей нового урожая.
Об этом сообщает Госстат.
По данным статистического ведомства:
- морковь подешевела на 63,0% до 17,6 гривен за килограмм,
- лук — на 50,0% до 18,1 гривен за килограмм,
- свекла — на 54,9% до 14,6 гривен за килограмм,
- капуста на 52,7% - 11,0 гривен за килограмм.
Крупы гречишные подешевели на 5,5% - до 45,6 гривен за килограмм.
Цены на алкоголь и сигареты
По данным Госстата, в августе 2023 года:
- водка подорожала на 0,3% до 120,8 гривен за бутылку 0,5 литра,
- столовые вина украинских марок подешевели на 0,4% до 109,1 гривен за бутылку 0,7 литра,
- пиво подорожало на 0,2% до 31,3 гривен за бутылку 0,5 литра,
- сигареты премиум-класса подорожали на 1,8% до 91,8 гривны за пачку.
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