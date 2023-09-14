Цены в Украине на некоторые продукты упали в два раза: что подешевело за последний месяц — Finance.ua
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Цены в Украине на некоторые продукты упали в два раза: что подешевело за последний месяц

Личные финансы
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Цены в Украине на некоторые продукты упали в два раза: что подешевело за последний месяц
Цены в Украине на некоторые продукты упали в два раза: что подешевело за последний месяц
В августе на продовольственном рынке Украины продолжилась тенденция последних месяцев — удешевление овощей нового урожая.
Об этом сообщает Госстат.
По данным статистического ведомства:
  • морковь подешевела на 63,0% до 17,6 гривен за килограмм,
  • лук — на 50,0% до 18,1 гривен за килограмм,
  • свекла — на 54,9% до 14,6 гривен за килограмм,
  • капуста на 52,7% - 11,0 гривен за килограмм.
Крупы гречишные подешевели на 5,5% - до 45,6 гривен за килограмм.
Цены в Украине на некоторые продукты упали в два раза: что подешевело за последний месяц

Цены на алкоголь и сигареты

По данным Госстата, в августе 2023 года:
  • водка подорожала на 0,3% до 120,8 гривен за бутылку 0,5 литра,
  • столовые вина украинских марок подешевели на 0,4% до 109,1 гривен за бутылку 0,7 литра,
  • пиво подорожало на 0,2% до 31,3 гривен за бутылку 0,5 литра,
  • сигареты премиум-класса подорожали на 1,8% до 91,8 гривны за пачку.
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По материалам:
РБК-Україна
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