Цены в Украине на некоторые продукты упали в два раза: что подешевело за последний месяц — Finance.ua

Цены в Украине на некоторые продукты упали в два раза: что подешевело за последний месяц Сегодня 19:00 — Личные финансы

Цены в Украине на некоторые продукты упали в два раза: что подешевело за последний месяц

В августе на продовольственном рынке Украины продолжилась тенденция последних месяцев — удешевление овощей нового урожая.

Об этом сообщает Госстат

По данным статистического ведомства:

морковь подешевела на 63,0% до 17,6 гривен за килограмм,

лук — на 50,0% до 18,1 гривен за килограмм,

свекла — на 54,9% до 14,6 гривен за килограмм,

капуста на 52,7% - 11,0 гривен за килограмм.

Крупы гречишные подешевели на 5,5% - до 45,6 гривен за килограмм.

Цены на алкоголь и сигареты

По данным Госстата, в августе 2023 года:

водка подорожала на 0,3% до 120,8 гривен за бутылку 0,5 литра,

столовые вина украинских марок подешевели на 0,4% до 109,1 гривен за бутылку 0,7 литра,

пиво подорожало на 0,2% до 31,3 гривен за бутылку 0,5 литра,

сигареты премиум-класса подорожали на 1,8% до 91,8 гривны за пачку.

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