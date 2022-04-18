Цены на золото обновили максимум с середины марта — Finance.ua
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Цены на золото обновили максимум с середины марта

Сегодня 15:46Банковские металлы
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Цены на золото выросли до пятинедельного маскимума, поскольку война в Украине, повышенная инфляция и риск рецессии в США повысили спрос на актив-гавань.
По данным на 14:15 по Киеву, фьючерс на золото дорожал на 0,8% — до $1990. На максимуме в ходе торгов цена достигала $1995,05. В последний раз на этой отметке она была 11 марта.
Золото укрепляется из-за повышенной инфляции и геополитических рисков в связи с возможным принятием новых санкций, предусматривающих эмбарго на российские нефть и газ, пояснил Bloomberg аналитик CMC Markets Кельвин Вонг.
«Золото укрепляется из-за повышения инфляции и повышенных геополитических рисков», — сказал аналитик CMC Markets Келвин Вонг.
Спрос на слитки растет даже несмотря на рост доходности 10-летних казначейских облигаций до 3% из-за признаков того, что Федрезерв решится на агрессивное повышение процентных ставок.

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По материалам: Економічна Правда
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