Цены на золото обновили максимум с середины марта — Finance.ua

Цены на золото выросли до пятинедельного маскимума, поскольку война в Украине, повышенная инфляция и риск рецессии в США повысили спрос на актив-гавань.
По данным на 14:15 по Киеву, фьючерс на золото дорожал на 0,8% — до $1990. На максимуме в ходе торгов цена достигала $1995,05. В последний раз на этой отметке она была 11 марта.
Золото укрепляется из-за повышенной инфляции и геополитических рисков в связи с возможным принятием новых санкций, предусматривающих эмбарго на российские нефть и газ, пояснил Bloomberg аналитик CMC Markets Кельвин Вонг.
«Золото укрепляется из-за повышения инфляции и повышенных геополитических рисков», — сказал аналитик CMC Markets Келвин Вонг.
Спрос на слитки растет даже несмотря на рост доходности 10-летних казначейских облигаций до 3% из-за признаков того, что Федрезерв решится на агрессивное повышение процентных ставок.