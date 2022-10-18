Цены на яйца в Украине стабилизируются: в Кабмине назвали сроки — Finance.ua

Цены на яйца в Украине стабилизируются: в Кабмине назвали сроки Сегодня 06:14 — Личные финансы

В Украине не ожидается дефицита продовольствия. В ноябре ожидается стабилизация цен на основные продукты питания, в том числе яйца.

Об этом в эфире телемарафона заявил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Маркиян Дмитрасевич. «Мы аграрная страна и нетто-экспортер аграрной продукции, поэтому наши внутренние потребности мы точно удовлетворим полностью. На процессы ценообразования продуктов влияет, прежде всего, общая инфляция, стоимость энергоносителей и логистики», — пояснил замминистра.

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Что касается подсолнечного масла, то аграрии собрали 2,6 млн тонн семян подсолнечника, а прогноз сбора на этот год — 9,5 млн тонн. «Это меньше по сравнению с предыдущим годом, который был рекордным и принес 16,3 млн тонн подсолнечника. Причины такого уменьшения понятны — война и погодные условия, замедлившие темпы уборки», — пояснил он.

Также, как отметил Маркиян Дмитрасевич, в ближайшее время выровняются цены на яйца. Отметим, в Украине цены на яйца только за месяц взлетели на 37,87%. Это выше ожидаемого годового роста цен в стране. Средняя розничная цена составляет 65,38 грн (в магазинах в зависимости от сорта можно встретить цены от 51 до 90 грн за десяток). Что интересно, похожая ситуация была и в прошлом году, тогда к октябрю цена достигла 61 грн за десяток.

Обозреватель По материалам:

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