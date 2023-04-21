Цены на все виды топлива в очередной раз сохранились — Finance.ua

Цены на все виды топлива в очередной раз сохранились Сегодня 04:19 — Личные финансы

В четверг, 20 апреля, по сравнению со средой, 19 апреля, средние цены на крупнейших заправках Украины на автогаз не изменились и составляют 22,18 гривны за литр, на бензин марки «Евро-95» сохранились на уровне 48,32 гривны за литр, на дизельное топливо марки «Евро» также сохранились на уровне 47,66 гривны за литр.

Об этом свидетельствуют данные на сайтах ведущих украинских АЗС, передают Українські Новини.

Средние цены на бензин А-95 остались на уровне 48,32 гривны за литр.

Средние цены на дизельное топливо сохранились на 47,66 гривны за литр.

Средние цены на газ сохранились на 22,18 гривны за литр.

В среду, 19 апреля, по сравнению со вторником, 18 апреля, средние цены на крупнейших заправках Украины на автогаз не изменились и составляют 22,18 гривны за литр, на бензин марки «Евро-95» сохранились на уровне 48,32 гривны за литр, на дизельное топливо марки «Евро» также сохранилось на уровне 47,66 гривны за литр.

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Українські Новини По материалам:

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