Цены на все виды топлива снова сохранились — Finance.ua

Цены на все виды топлива снова сохранились Сегодня 19:15 — Личные финансы

В четверг, 5 октября, по сравнению со средой, 4 октября, средние цены на крупнейших заправках Украины на автогаз не изменились и составляют 26,42 гривны за литр, на дизельное топливо марки «Евро» сохранились на уровне 57,42 гривны за литр, бензин марки «Евро-95» сохранился на уровне 57,59 гривны за литр.

Об этом свидетельствуют данные на сайтах ведущих украинских АЗС.

Средние цены на бензин А-95 остались на уровне 57,59 гривны за литр.

Средние цены на дизельное топливо сохранились на 57,42 гривны за литр.

Средние цены на газ сохранились на 26,42 гривны за литр.

Как сообщали «Українськi Новини», в среду, 4 октября, по сравнению со вторником, 3 октября, средние цены на крупнейших заправках Украины на автогаз не изменились и составляют 26,42 гривны за литр, на дизельное топливо марки «Евро» сохранились на уровне 57,42 гривны за литр, на бензин марки «Евро-95» сохранились на уровне 57,59 гривны за литр.

Українські Новини По материалам:

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