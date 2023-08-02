Цены на топливо в крупных сетях АЗС выросли еще на гривну — Finance.ua

Цены на топливо в крупных сетях АЗС выросли еще на гривну Сегодня 16:45 — Энергетика

С 1 по 2 августа средняя цена по стране бензина марки А-95 выросла на 48 копеек и составила 49,38 грн/л, бензин А-95+ подорожал на 57 копеек — до 51,62 грн/л, а дизельное топливо — на 49 копеек, до 48,59 грн/л

Об этом сообщает отраслевое издание enkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка Консалтинговой группы «А-95».

В частности, на ОККО и WOG все виды горючего подорожали на 1 грн: бензины марки А-95 — до 51,99 грн/л, А-95-премиум — до 53,99 грн/л, дизтопливо — до 51,99 грн/л.

На станциях государственной сети «Укрнафта» все виды горючего подорожали тоже на 1 грн: бензин А-95 — до 47,9 грн/л, бензин А-95+ - до 49,90 грн/л, дизтопливо — до 46,9 грн/л /л.

Бензин А-95 в сети SOCAR также прибавил 1 грн, до 52,99 грн/л, дизтопливо прибавило 2 грн — до 51,99 грн/л. На станциях KLO все виды горючего подорожали на 50 копеек, а на UPG стандартная пятерка и ДТ — на 40.

Сети «БРСМ-Нафта», «Авантаж 7», VostokGaz, Mango и «Фактор» и другие повысили цены на топливо в пределах 0,4−2 грн за литр.

uaprom По материалам:

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