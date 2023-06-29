Цены на топливо: бензин начал дорожать — Finance.ua

Цены на топливо: бензин начал дорожать Сегодня 19:30 — Энергетика

В четверг, 29 июня, по сравнению со средой, 28 июня, средние цены на крупнейших заправках Украины на бензин марки «Евро-95» повысились на 0,7% до 46,59 гривны за литр, на автогаз сохранились на уровне 22,54 гривны за литр, на дизельное топливо марки «Евро» сохранились на уровне 43,96 гривны за литр.

Об этом свидетельствуют данные на сайтах ведущих украинских АЗС, передают Українські Новини.

Средние цены на бензин А-95 повысились на 0,7% с 46,26 грн/л до 46,59 грн/л.

Средние цены на дизельное топливо сохранились на 43,96 гривны за литр.

Средние цены на газ сохранились на 22,54 гривны за литр.

В среду, 28 июня, по сравнению со вторником, 27 июня, средние цены на крупнейших заправках Украины на автогаз не изменились и составляют 22,54 гривны за литр, на бензин марки «Евро-95» сохранились на уровне 46,26 гривны за литр, на дизельное топливо марки «Евро» сохранились на уровне 43,96 гривны за литр.

Цены на заправках 29 июня, гривны/литр:

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Українські Новини По материалам:

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