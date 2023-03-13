Цены на свинину в Украине изменились — Finance.ua

Цены на свинину в Украине изменились Сегодня 06:01 — Личные финансы

В Украине средняя цена охлажденной свинины в феврале была на 1,4% или 2,5 грн/кг ниже, чем в январе.

Об этом сообщили аналитики Ассоциации «Свиноводы Украины», проведя ежемесячный мониторинг розничных цен национальных торговых сетей. «Если в первый месяц года килограмм свинины в среднем стоил 179,1 грн/кг, то по итогам февраля средняя цена составила 176,6 грн/кг, снизившись на 2,5 грн/кг или 1,4%», — говорится в сообщении.

Наиболее заметно подешевели бедренная часть (минус 3,8 грн, до 163,7 грн/кг), грудинка (минус 4,2 грн/кг, до 166,7 грн/кг) и вырезка (минус 4,5 грн/кг, до) 205,2 грн/кг). Цена ошейка по сравнению с январской снизилась на 1% или 2 грн/кг (до 197,4 грн/кг).

Эксперты отметили, что снижение цен на свинину в розничной торговле произошло на фоне аналогичной динамики на рынке живца. Так, в течение февраля средневзвешенная цена закупки свиней убойных кондиций снизилась на 4,2 грн/кг (-6,2% до 66,3 грн/кг).

«В то же время положительную ценовую динамику в начале марта розничная торговля „подхватила“ более оперативно. Несмотря на это и предварительные опасения операторов рынка свинины по поводу торговли во время сезонного спада потребительской активности, большинство из них отмечает, что реализация охлажденных полуфабрикатов относительно равномерная», — отметили в ассоциации.

УНІАН По материалам:

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