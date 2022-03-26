Цены на сталь в Европе резко выросли после вторжения россии в Украину — Finance.ua

Цены на сталь в Европе резко выросли после вторжения россии в Украину

Сегодня 05:38

Стремительный рост европейских цен на сталь может продолжиться. Вторжение россии в Украину нарушило логистику, спровоцировало санкции и вызвало стремительный рост цен на энергоносители.

Россия занимает пятое место в мире по производству стали, а Украина — 14-е место. На них приходится пятая часть импорта в Европейский Союз.

Европейские цены на горячекатаный рулон (HRC) выросли почти на 40% за последние три недели. Цены в Северной Америке и Китае также выросли, но гораздо меньше, примерно на 7-8%.

«Конечно, похоже, что цены продолжат расти в краткосрочной перспективе. Мы прогнозируем, что цены снова подскочат к концу этого месяца и в апреле», — сказала аналитик Кайе Аюб из консалтинговой компании MEPS International.

Россия и Украина занимают лидирующие позиции на мировом рынке стали благодаря значительному экспорту, особенно в Европу.

Несмотря на то, что западные страны не применяли санкций непосредственно к российским сталелитейным компаниям, проблемы с логистикой и косвенное влияние санкций привели к сбоям в бизнесе и поставках.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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