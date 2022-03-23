Цены на социально значимую продукцию будут мониторить ежедневно — Finance.ua

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Цены на социально значимую продукцию будут мониторить ежедневно

Сегодня 14:27Казна и Политика
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Цены на социально значимую продукцию будут мониторить ежедневно
Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей ввела ежедневный мониторинг цен на социально значимую продукцию.
Об этом говорится в сообщении Госпродпотребслужбы.
Согласно сообщению, с целью обеспечения бесперебойной работы предприятий в условиях военного положения постановлением Кабинета Министров от 13 марта № 303 «О прекращении мер государственного контроля и государственного рыночного надзора в условиях правового режима военного положения» было прекращено проведение плановых и внеплановых мер государственного надзора (контроля) и государственного рыночного надзора.
Отмечается, что государственный надзор (контроль) во время военного положения в Украине будет осуществляться только для сдерживания роста цен на социально значимую продукцию, гарантируя их доступность для населения, и при наличии угрозы, что оказывает значительное негативное влияние на права, законные интересы, жизнь и здоровье человека, защиту окружающей природной среды и обеспечение безопасности государства.
В перечень таких товаров вошли:
  • мука пшеничная; макаронные изделия; батон; хлеб; крупа гречневая;
  • крупа овсяная; свинина; говядина; птица (тушки куриные);
  • молоко; масло сливочное; сметана; яйца куриные; масло подсолнечное; сахар кристаллический; капуста белокочанная; лук репчатый; свекла; морковь; картофель; этанол (раствор 96%);
  • нестероидные противовоспалительные лекарственные средства отечественные; антибактериальные лекарственные средства отечественные;
  • бензин (марки А-92, А-95); дизельное топливо; газ сжиженный для автомобилей.
«С целью оперативного реагирования и обеспечения контроля за установлением субъектами хозяйствования розничной торговли цен на такие товары Госпродслужба ввела ежедневный мониторинг», — говорится в сообщении.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Українські Новини
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