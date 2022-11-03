Цены на пшеницу и кукурузу упали на фоне возобновления «зерновой инициативы» — Finance.ua

Цены на пшеницу и кукурузу упали на фоне возобновления «зерновой инициативы» Сегодня 08:13 — Аграрный рынок

Мировые цены на пшеницу и кукурузу упали на рынках на фоне возобновления «зерновой инициативы». Это лучший маркер важности этой инициативы для мира, подчеркнул министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в среду, 2 ноября.

«Лучший способ понять значение Черноморской зерновой инициативы для всего мира — это посмотреть на реакцию рынка после объявления о стабилизации инициативы. Есть всеобщее падение цен на пшеницу и кукурузу», — написал Кубраков в Twitter.

Его комментарий появился после объявления Президента Турции Эрдогана о возобновлении работы «зернового коридора». Эрдоган заявил, что министр обороны россии сергей шойгу позвонил турецкому коллеге Хулуси Акару и сообщил ему, что со среды соглашение о «зерновом коридоре» будет продолжаться так же, как и ранее".

Возобновление участия в соглашении подтвердили в минобороны рф.

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.