Цены на пшеницу и кукурузу упали на фоне возобновления «зерновой инициативы» — Finance.ua
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Цены на пшеницу и кукурузу упали на фоне возобновления «зерновой инициативы»

Аграрный рынок
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Мировые цены на пшеницу и кукурузу упали на рынках на фоне возобновления «зерновой инициативы». Это лучший маркер важности этой инициативы для мира, подчеркнул министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в среду, 2 ноября.
«Лучший способ понять значение Черноморской зерновой инициативы для всего мира — это посмотреть на реакцию рынка после объявления о стабилизации инициативы. Есть всеобщее падение цен на пшеницу и кукурузу», — написал Кубраков в Twitter.
Его комментарий появился после объявления Президента Турции Эрдогана о возобновлении работы «зернового коридора». Эрдоган заявил, что министр обороны россии сергей шойгу позвонил турецкому коллеге Хулуси Акару и сообщил ему, что со среды соглашение о «зерновом коридоре» будет продолжаться так же, как и ранее".
Возобновление участия в соглашении подтвердили в минобороны рф.
По материалам:
УНН
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