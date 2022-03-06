Цены на пшеницу достигли самого высокого с 2008 года уровня — Finance.ua

Цены на пшеницу достигли самого высокого с 2008 года уровня

Сегодня 20:22 — Аграрный рынок

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Санкции против России за военное вторжение в Украину ежедневно усиливаются, международные компании отказываются работать с агрессором, что скоро остановит все экспортно-импортные операции.

Об этом сообщает пресс-служба электронной зерновой биржи Украины Graintrade.

«Это заставит президента РФ Владимира Путина, власть и бизнесменов России понять, что в 21 веке цивилизованный мир не позволит начать войну и бомбить мирные города в центре Европы, а вся ответственность за развал российской экономики будет на их совести», — говорится в сообщении.

Цены на нефть и зерно на мировых биржах продолжают расти, поскольку мир видит, что Украина не сдается и жестко сопротивляется, поэтому конфликт будет затяжной.

Также всем понятно, что экспорт нефти и зерна из России не возобновится, пока она не выведет войска из захваченных в 2014 году территорий Украины, в том числе Крыма.

«2 марта майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской ICE Futures выросли на 6% до 117 $/баррель (утром 3 марта), а апрельские фьючерсы на нефть WTI на нью-йоркской электронной товарной бирже (NYMEX) на 5,5% до 114,5 $/баррель, прибавив с начала военных действий 25% и 24,5% соответственно. В то же время, цены на российскую нефть Urals падают на фоне отсутствия спроса, и дисконт относительно эталонной марки Brent уже достиг рекордных 18 $/баррель. Несмотря на отсутствие прямых запретов в отношении российской энергетической отрасли, большинство участников рынка не желает рисковать в условиях дальнейшей неопределенности», — добавляют эксперты.

«Цены на пшеницу достигли самого высокого с 2008 года уровня из-за рисков перебоев поставок зерна из-за войны Украины и России», — подчеркивают аналитики.

Кроме того, 2 марта на бирже в Чикаго майские фьючерсы на пшеницу выросли на 7,6% до 10,59$/бушель, а на кукурузу — на 1,3% до 7,35$/бушель или 289,4$. /т, что является самым большим показателем с 2013 года.

Проблематика. Украина и Россия — основные мировые экспортеры агропродукции, которые обеспечивают 30% мирового экспорта пшеницы, 19% кукурузы и 80% подсолнечного масла. Большая часть этих товаров отгружается через порты Черного моря, работа которых сейчас остановлена. Судоходные компании пока не принимают заявки на доставку в эти страны или из этих стран.

На биржах США мартовские фьючерсы выросли: на 7,6% или 27,56 $/т до 389,1 $/т на мягкую озимую SRW-пшеницу в Чикаго, на 7,2% или 26,55 $/ т до 395 $/т на твердую озимую HRW-пшеницу в Канзас-Сити, на 0,4% или 1,56 $/т до 388,8 $/т на твердый овраг HRS-пшеницу в Миннеаполисе, на 8,8% или 31,5$/т до 389,25$/т на черноморскую пшеницу в Чикаго.

Напомним, украинские аграрии выходят на поля и вносят удобрения даже в период войны.

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