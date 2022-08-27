Цены на оливковое масло растут на фоне жары в Европе – WSJ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Цены на оливковое масло растут на фоне жары в Европе – WSJ

Аграрный рынок
18
Ожидается, что жара и засуха в Испании, крупнейшем производителе оливкового масла, скорее всего, ударят по будущему урожаю и повлекут за собой повышение цен.
Об этом пишет The Wall Street Journal.
Почти половина мирового производства оливкового масла производится в Испании, а США является одним из крупнейших экспортных рынков страны.
"Цены на большинство пищевых масел уже высоки после того, как война в Украине привела к дефициту подсолнечного масла, что побудило покупателей искать альтернативы.
Теперь цены на оливковое масло снова повышаются из-за опасений, что жаркие условия в Испании ударят по будущему урожаю оливок", — говорится в статье.
Аналитик рынков компании Mintec Кайл Холланд заявил, что рыночная цена на оливковое масло extra virgin (сорт высокого качества) из Испании за последний месяц выросла примерно на 7%.
По его словам, сейчас урожай «выглядит достаточно плачевно»: Холланд ожидает снижения урожая оливкового масла почти на 30%, если условия не улучшатся в ближайшие недели. Обычно сбор оливок начинается в октябре, отмечает WSJ.
Холланд добавил, что плохой урожай может привести к тому, что цены, которые сейчас составляют $3,8 за кг, поднимутся до $4-4,25 за кг, что станет самой высокой ценой с начала наблюдения Mintec 20 лет назад. Риски низких поставок увеличивают ожидания плохого урожая в Италии, Тунисе и Португалии, которые также являются крупными производителями оливкового масла.
Как отмечает WSJ, температура в Испании достигала 45,1°C, а отсутствие дождей привело к дефициту воды для полива. Когда оливковые деревья не получают достаточно воды, плоды могут портиться или опадать, пишет издание.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.