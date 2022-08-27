Цены на оливковое масло растут на фоне жары в Европе – WSJ — Finance.ua

Цены на оливковое масло растут на фоне жары в Европе – WSJ Сегодня 06:53 — Аграрный рынок

Ожидается, что жара и засуха в Испании, крупнейшем производителе оливкового масла, скорее всего, ударят по будущему урожаю и повлекут за собой повышение цен.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Почти половина мирового производства оливкового масла производится в Испании, а США является одним из крупнейших экспортных рынков страны.

"Цены на большинство пищевых масел уже высоки после того, как война в Украине привела к дефициту подсолнечного масла, что побудило покупателей искать альтернативы.

Теперь цены на оливковое масло снова повышаются из-за опасений, что жаркие условия в Испании ударят по будущему урожаю оливок", — говорится в статье.

Аналитик рынков компании Mintec Кайл Холланд заявил, что рыночная цена на оливковое масло extra virgin (сорт высокого качества) из Испании за последний месяц выросла примерно на 7%.

По его словам, сейчас урожай «выглядит достаточно плачевно»: Холланд ожидает снижения урожая оливкового масла почти на 30%, если условия не улучшатся в ближайшие недели. Обычно сбор оливок начинается в октябре, отмечает WSJ.

Холланд добавил, что плохой урожай может привести к тому, что цены, которые сейчас составляют $3,8 за кг, поднимутся до $4-4,25 за кг, что станет самой высокой ценой с начала наблюдения Mintec 20 лет назад. Риски низких поставок увеличивают ожидания плохого урожая в Италии, Тунисе и Португалии, которые также являются крупными производителями оливкового масла.

Как отмечает WSJ, температура в Испании достигала 45,1°C, а отсутствие дождей привело к дефициту воды для полива. Когда оливковые деревья не получают достаточно воды, плоды могут портиться или опадать, пишет издание.

Економічна Правда По материалам:

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